هل هناك علاج من الفزع والهلع أثناء النوم؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

استقبل الدكتور مختار مرزوق، العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط في بث مباشر على فيسبوك من سائل يقول فيه: كثير ما يصيبني فزع وهلع أو ما يسمى بالكَوابيس أثناء النوم فهل هناك علاج من الشريعة لذلك؟

من جانبه، أجاب مرزوق قائلًا: "إن علاج هذه الكوابيس هو أن يقرأ المسلم قبل النوم المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس، ثلاث مرات في كفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده.

واستشهد بما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ (قل هو الله أحد)، و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات).

أضاف العميد السابق أن هذا التحصين من أهم وأعظم التحصينات النبوية قبل النوم، ومن تيسير الله تعالى أنه يسير على كل مسلم لأن جماهير المسلمين يحفظون هذه السور، فعليك بالمواظبة عليها دائمًا كل ليلة أيها السائل.

أشار إلى أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن تقولها أثناء النوم، وعليك بقراءة سورة الملك، فإنها ستشفع للعبد يوم القيامة، وهى لا تأخذ وقتاً طويلاً في قراءتها فهى ثلاثين آية.

وتابع: كما يمكن أن تستغفر الله، وتصلى على النبي، وتقرأ آية الكرسي، والفاتحة وسورة الكافرون، وتشغل سورة البقرة من المذياع في المنزل، فهى تطرد الشيطان لمدة ثلاثة أيام وهذا ثابت بنص شرعي، فإذا فعلت هذه التحصينات النبوية لم ترى كوابيس مزعجة بعد ذلك، ونام أيها السائل على وضوء أيضًا.