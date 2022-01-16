أستراليا تأمر بإخلاء جزيرة «لورد هاو» استعدادًا لموجة تسونامي

أطلقت السلطات الأسترالية تحذيرات بإخلاء جزيرة «لورد هاو»، تحسبًا لموجة تسونامي التي ضربت المحيط الهادئ اليومين الماضيين.

وأطلقت السلطات الأمريكية تحذيرات لسكان في هاواي وألاسكا وعلى طول ساحل المحيط الهادئ الأمريكي بالابتعاد عن الساحل والتوجه إلى الأراضي المرتفعة والاهتمام بتعليمات محددة من مسؤولي إدارة الطوارئ المحليين، وذلك بعد ثوران بركان المحيط الهادئ أمس السبت.

كما قال ديف سنايدر المنسق للمركز الوطني للتحذير من تسونامي في بالمر، ألاسكا، وصدرت تحذيرات مماثلة في استراليا.

وقال سنايدر: "لا نصدر تحذيرًا لهذا الخط الساحلي كما فعلنا في العادي ولكن موجات تسونامي القاتلة في الحقيقة ليست تجربة يومية".

وأضاف أن الأمواج التي ضربت الشاطئ في هاواي كانت فقط تحت معايير التحذير وتسبق موجات مد أكثر خطورة.

وتابع سنايدر: "يبدو أن كل شيء سيبقى دون مستوى التحذير ، لكن من الصعب التنبؤ به لأن هذا انفجار بركاني، وقد تم إعدادها لقياس الزلازل أو موجات البحر الناتجة عن الزلازل".

وأوضحت الصحيفة أن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أمر بإخلاء لجزيرة لورد هاو، التي تقع على بعد 780 كيلومترًا شمال شرق سيدني ، مع تحذيرات من امتداد كبير من الساحل الشرقي للبر الرئيسي، حيث تم إخلاء شاطئ بوندي في سيدني خلال الليل، وظل التحذير من التهديد البحري ساريًا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن ارتفاع موجة تسونامي بلغ 1.27 مترًا في جزيرة نورفولك، على بعد 900 كيلومتر من جزيرة لورد هاو ، في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق أستراليا الصيفي، وتم تسجيل موجة 82 سم في جولد كوست في كوينزلاند في 10.54 مساءً بتوقيت شرق أستراليا الصيفي امس السبت.

وقالت إنه تم تسجيل أمواج بارتفاع 1.10 متر في شاطئ نيدز بجزيرة لورد هاو في حوالي الساعة 11 مساءً بتوقيت شرق أستراليا الصيفي ، ولوحظ ارتفاع 50 سم في حديقة ديروينت في هوبارت حوالي الساعة 11.44 مساءً بتوقيت شرق أستراليا.

وأوضحت الصحيفة ان الولايات المتحدة شهدت إغلاق الشواطئ والأرصفة عبر جنوب كاليفورنيا كإجراء احترازي.

وغردت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بأنه "لم تكن هناك مخاوف كبيرة بشأن الفيضانات" ومع ذلك ، كان من الممكن حدوث تيارات قوية، وحذر المسؤولون الناس من البقاء بعيدًا عن الماء.