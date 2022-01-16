«النقشبندي» لـ رحمة ضياء تشارك في معرض الكتاب بدورته 53

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع عن صدور رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 26 يناير وحتى 8 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت قد فازت الرواية بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول عام 2021، وجاء في حيثيات الفوز: الرواية تحاولُ بناءَ سيرة مُتخيَّلة للمُنشد الصوفي الشهير؛ الشيخ سيد النقشبندي، وهي سيرة لم يتم تناولها من قبل. قدمت الكاتبةُ النص الفائز بإحكام لُغوي واضح، يمزج الواقع بالخيال بطريقة مُقنعة على الصعيد الفني. يكشف النص عن جهد كبير بذَلته الكاتبة خلال مراحل البحث وعبر التناول الفني المُتميز لشخصيات العمل.

وتمزج المؤلفةُ بين الجانب التوثيقي والتخييل، لتقدم للقارئ جانبًا غير مَرويٍّ عن شخصية ثرية تتمتع بصوت وصفه الموسيقيون بأحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة، بما يجعلك تغوصُ معها في رحلة مُدهشة تبدو في ظاهرها أنها تغوص في عوالم الصوفية، لكنها تكشف أيضًا مَلْمَحًا من تقلُّبات النفس البشرية ومشاعرها المُنقسمة دائمًا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًا فى الواحدة بعد ظهر غد الإثنين، بمركز المنارة للمعارض بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وتأتي الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" وتتواصل فى الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.