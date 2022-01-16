الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تسجل 15 ألفا و643 إصابة جديدة بكورونا

فيتنام
فيتنام

أعلنت السلطات الصحية الفيتنامية اليوم الأحد، تسجيل 15 ألفا و643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و994 ألفا و829 حالة.

ونقلت صحيفة فن ان اكسبريس عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 129 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و609 حالات.

وقد سجلت فيتنام 68 حالة إصابة بمتحور أوميكرون حتى الآن، جميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

عدد المتعافين من الفيروس حتى  الآن مليون و727 ألفا و290 حالة.

وقد حصل نحو 3ر72 مليون شخص على جرعات اللقاح الكاملة، في حين حصل 17 مليون شخص على الجرعة الثالثة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد «كيروش» مع منتخب مصر

التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر الخميس المقبل

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

فتح باب التقدم لإحلال السيارات «ربع نقل» بميكروباص بخط «نزلة حسين» في المنيا

موعد مباراة منتخب مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا بتوقيت الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا