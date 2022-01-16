الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق أعلى سطح عقار ببولاق الدكرور

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق أعلى سطح عقار بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أي إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل أعلى سطح عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارتي حماية مدنية لإخماد الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع أعلى سطح عقار  بشارع حسن إمام من شارع المشتل – بولاق الدكرور، وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقى العقارات المجاورة. وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

بولاق الدكرور شرطة النجدة قوات الحماية المدنية الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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