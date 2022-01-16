الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ملاك الرحمة».. ممرضة تنقذ طفلا بـ «الرابع الإبتدائي» ابتلع لسانه في بورسعيد

ميادة عوض
ميادة عوض

تمكنت زائرة صحية في مدرسة طلعت حرب الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد، من إنقاذ حياة طفل بالصف الرابع الإبتدائي، وذلك بعد ابتلاع لسانه، أثناء تواجده بالمدرسة.

كانت الممرضة ميادة عوض مسعد عبيد، متواجد في المدرسة لأداء دورها، وسمعت صوت الطلاب يسرعون باتجاه أحد الطلاب، وقد أصابهم حالة من الذعر والرعب، علي الفور هرعت الممرضة إلى الطفل ووجدته ملقى علي ظهره بالأرض مغشي عليه، وتظهر عليه علامات مرضية شديدة وسط غياب كامل عن الوعي.

لم تتردد الممرضة في التعامل مع حالة الطفل باعتبارها أما قبل أن تكون ممرضة، وسارعت إلى نقل الطالب في غرفتها بالمدرسة، وكان تشخيصها المبدئي فقدان للوعي، وبدأت في فتح فم الطالب لتفاجئ بأنه قد ابتلع لسانه كاملًا مما تسبب في إغلاق مجرى التنفس بالفم والأنف.

تعامل طبي أنقذ حياة الطالب

و تعاملت ميادة عبيد بالتعامل طبيًا مع الحالة، خاصة وأنها تملك خبرات كبيرة عن طريق عملها بالمستشفيات العامة والخاصة، وتمكنت من إخراج لسان الطفل، وعمل الإسعافات الأولية والإنعاش ليستطيع التنفس من جديد بشكل طبيعي.

و بدأ الطالب بعد إخراج لسانه بواسطة الممرضة في التنفس، وعادت له الحياة من جديد بعدما كان يصارع الموت المحقق، وذلك قبل أن تصل سيارة الإسعاف للمدرسة، في مشهد يؤكد أن الممرضة قد استطاعت بمفردها أن تنقذ حياة هذا الطالب في ظل عدم وجود معدات طبية متطورة تتعامل من خلالها.

 وقالت الممرضة  أن الطالب مازن محمد الخميسي يمارس الرياضة وليس لديه أي مشكلات صحية، مؤكدة أنه من المتوقع أن يكون قد تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب عدم الإفطار، وأن ابتلاع لسانه جاء نتيجة اصطدام رأسه بالأرض مما أحدث له ارتجاج بالمخ، نتج عنه ارتخاء في عضلات اللسان وتسبب في واقعة ابتلاع اللسان.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الواقعة، ووصفوا الممرضة بملاك الرحمة، وذلك بعد أنقذت حياة الطالب من موت محقق.

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