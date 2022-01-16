محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ خطة رصف الطرق بنطاق المحافظة ويشدد على تسريع الأداء ومعدلات الإنجاز

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، آخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق للعام المالى الجاري؛ للوقوف على نسب تنفيذ كل شركة على حدة وفقاً لحجم الأعمال المسندة إليهم.

وشدد على إزالة أية معوقات فى سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع، كما شدد على الإسراع من وتيرة العمل بقطاع رصف الطرق لما له من أهمية قصوى فى تسهيل الحركة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، المستشار الهندسي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية، وممثلى شركات غاز مصر وقطاع الكهرباء بالمحافظة، ومدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان العام وممثلي عدد من الشركات المنفذة.

وخلال الإجتماع، أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه ميدانيا كافة أعمال الرصف ونسب التنفيذ بنطاق المحافظة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات، مؤكدا أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية وعدم إتباع الطرق الروتينية لتذليل العقبات والعرض عليه مباشرة فى حالة وجود أية معوقات لتذليلها فوراً، موجهاً بحصر كافة الطرق بنطاق المحافظة تمهيداً للبدء فى رصفها ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة ، ومشيراً إلى أنه لن يتم التعامل مع الشركات الغير جادة وذات نسب التنفيذ المنخفضة مستقبلاً حفاظا على الصالح العام.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الطرق بتكثيف الجهود واستكمال أعمال الرصف بالطرق والشوارع بمركزى قويسنا وبركة السبع لتحسين مستوى الأداء وتحقيق أعلى نسب تنفيذ مع إعداد حصر شامل لكافة الطرق المكتملة المرافق بالمركزين لإدراجهم ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة، مشدداً على التنسيق للبدء فوراً فى أعمال رصف شارع بورسعيد من المزلقان وحتى القنطرة البيضاء بمدينة أشمون، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاء آخر خلال أسبوعين من تاريخه للتأكد من تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع كافة شركات المرافق ( الكهرباء والمياه _ الغاز _ الإتصالات ) لتلافي كافة الملاحظات ومعوقات أعمال الرصف.

كما تم استعراض موقف نسب تنفيذ أعمال الرصف لـ (99) شارع بإجمالى أطوال ما يقرب من 107 كم بمراكز ومدن المحافظة، حيث جارى رصف (10) شوارع بمركز أشمون بإجمالى أطوال 10.8 كم، ( 6) شوارع بمدينة تلا بإجمالى أطوال 5.5 كم ، و (33) شارع ) بمركز الباجور بأطوال 22.5 كم ، وكذا (7) شوارع بمركز الشهداء بأطوال 4.3 كم ، و (18) شارع ببركة السبع بأطوال 18.36كم، و(3) شوارع بسرس الليان بأطوال 4كم ، (19) شارع بقويسنا بإجمالى 27.8كم ، و (3) شوارع بمنوف بأطوال 12.9 كم.

وأشار المستشار الهندسي للمحافظة بأنه تم البدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة (6) شوارع بنطاق حي شرق شبين الكوم ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة شبين الكوم بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه وجارى التنسيق مع شركات المرافق للإنتهاء من كافة أعمال توصيلات المرافق من (خطوط المياه، والغاز الطبيعى، والصرف الصحى) للبدء فوراً فى أعمال الرصف بباقى الشوارع.