الدفع بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن خردة بالسيدة زينب

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق اندلع داخل مخزن "خردة" فى حارة الأربعين بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

و يحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ، فيما تتمركز 4 سيارات إطفاء بالمكان تحسبا لوقوع أى مصابين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغا باندلاع النيران داخل مخزن خردة بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى موقع الحريق، كما انتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الواقعة.