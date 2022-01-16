الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الدفع بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن خردة بالسيدة زينب

حريق
حريق

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق اندلع داخل مخزن "خردة" فى حارة الأربعين بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة. 

 و يحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ، فيما تتمركز 4 سيارات إطفاء بالمكان تحسبا لوقوع أى مصابين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغا باندلاع النيران داخل مخزن خردة بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى موقع الحريق، كما انتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

السيطرة على الحريق حريق مخزن إخماد حريق سيارات الإطفاء منطقة السيدة زينب

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