القبض على سائق سيارة نقل دهس طفلا في الصف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من القبض على سائق سيارة نقل دهس طفل بجزيرة السلام بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

كان المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بجزيرة السلام .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بطفل مما تسبب في مصرعه.

وتم نقل جثمان الطفل المتوفي إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ،فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.