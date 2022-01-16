توفي صعقًا بالكهرباء.. كشف ملابسات العثور على جثة لص بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص مجهول، وتبيَّن أنه لص وتوفي صعقًا بالكهرباء أثناء سرقة كابلات كهربائية في محافظة البحيرة.

وتبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة لشخص مجهول بطريق فرعى بدائرة المركز، مصاب بكدمات وسحجات وعثر بطيات ملابسه على «مبلغ مالى، سلاح أبيض -كتر-».

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفي، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، وأنه حال قيام المتوفي بسرقة كابل كهربائي خاص بأحد أعمدة الإنارة بدائرة المركز باستخدام مقص حديدى بالاشتراك مع 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، صعقه التيار الكهربائي وسقط أرضًا وتوفي.

فقام المذكورين بنقل جثته بسيارة نقل قيادة أحدهم، وإلقائها بمكان العثور، وقام أحدهم بإبلاغ شرطة النجدة من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفي ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزة الأول الهاتف الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بما توصلت إليه التحريات وأرشدوا عن الأداة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.