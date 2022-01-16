الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة سائق قتل زوجته في دار السلام لـ 19 مارس

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل  محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام لجلسة 19 مارس المقبل.

 عقدت الجلسة  برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، و محمد الشرقاوي، و سالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر طارق فتحي، والسيد حسن.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى بلاغاً بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل علي الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م»، 27 سنة، وتبين وجود آثار تعذيب في جسدها، بجانب وجود آثار لاصق علي فمها وكيس مخده ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

- نتائج التحريات

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "م .ع"، سائق، و تم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها.

و أضافت التحقيقات أن المتهم قام بتعذيب زوجته بالضرب وتقييدها لشل حركتها، و وضع لاصق علي فمها لمنعها من الاستغاثة ب الجيران بسبب تعذيبه الشديد لها، بعدما تجرد المتهم من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وظل يعتدي بالضرب علي زوجته بالساعات، ولم يرحم صرخاتها أو صراخ أطفالها الاثنين عمر 6 سنوات و سنتين وظل يعذبها حتى تأكد من موتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتف بموتها بل قام بالتنكيل بجثتها عقب وفاتها، وتركها مقتولة داخل الشقة وقام بأخذ طفليه الصغار و اتجه بهما إلي والدته بمدينة السلام، كما ضلل أسرة المجني عليها بالاتصال ب شقيقها و خالها، قائلاً «بنتكم هربت وانا معرفش حاجة عنها»، و كان يحاول وقتها التخلص من جثة زوجته.

التجمع الخامس محاكمة سائق زوجته جنايات القاهرة قتل

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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