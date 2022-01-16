التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر الخميس المقبل

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس الكوري مون جيه إن إلى مصر، هي الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي للقاهرة خلال 16 عام.

وأضاف السفير في مؤتمر صحفي أقامه اليوم، في مقر السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة، أن الزيارة تأتي في إطار اتفاقية الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين التي تمت في مارس 2016 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن خلال السنوات التي تلت زيارة الرئيس السيسي توطدت العلاقات المصرية الكورية الجنوبية بشكل كبير.

وأكد أن زيارة مون سوف تشهد متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين في 2016، فضلًا عن الاتفاق على المشروعات الجديدة بين البلدين.

ولفت السفير إلى أنه كان هناك لقاء بين الرئيسين منذ 3 أعوام ونصف خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد مباجثات هاتفية بين السيسي ومون بحثا فيها تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير أن هناك معنى كبير لزيارة مون لمصر، لأنها تعد أو دولة أفريقية يزورها خلال مدة رئاسته وتوليه منصبه، لأن مصر مركز الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تسعى كوريا الجنوبية لتطوير التعاون مع الشرق الاوسط وفي مقدمتهم مصر في مجالات مختلفة.

وكشف أن الزيارة ستشهد الاتفاق على التعاون بين كوريا الجنوبية ومصر في مشروعات منطقة الضبعة النووية.

وأضاف أن الزيارة تاتي في عام 2022 الذي يعد عام مميز لمصر، حيث أنه من بين أفضل السنوات التي تواجه مصر فيها كورونا بقوة وتتغلب عليه، فضلا عن عقد منتدى شباب العالم في شرم الشيح بنجاح.

وتابع أن العام الجاري يشهد أيضا استقبال العاصمة الإدارية الجديدة العديد من المؤسسات الحكومية التي بدأت نقل مقراتها بالفعل هناك.

وأيضا يوافق عام 2022 ذكرى مرور 100 عام على الاستقلال المصري عن الاحتلال البريطاني و100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الفرعوني الصبي توت عنخ آمون،ومرور 200 عام على فك رموز اللغة الفرعونية وأيضا ربما يشهد العام الجاري افتتاح المتحف الكبير الحدث الذي ينتظره العالم، أيضا سيشهد استضافة مصر قمة تغير المناخ كوب 27.

وأوضح السفير خلال المؤتمر أنه رغم أن عام 1995 شهد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، لكن منذ 1961 أصبح هناك نائب أو قنصل لكوريا الجنوبية في مصر ثم في 1962 تم إنشاء أول قنصلية لكوريا الجنوبية في مصر، ومن ثم العام الجاري يشهد ذكرى مرور 60 عاما على افتتاح أول قنصلية كورية جنوبية في مصر.

ولفت السفير إلى أن زيارة الرئيس مون لمصر كان مخطط لها العام الماضي لكن تم تأجيلها بسبب ظروف جائحة كورونا، إلا أنه وفى بوعده ويزور مصر الأسبوع الجاري، بالرغم من استمرار تداعيات كورونا وظهور متحور أوميكرون ولكن الزيارة ستتم.

جدول الزيارة

وكشف السفير عن جدول زيارة الرئيس مون حيث سيصل منتصف نهار الأربعاء المقبل، والخميس سيشهد مراسم استقبال رسمية وقمة رئاسية بين الرئيسين السيسي ومون، يتبعهل مؤتمر رسمي لتوقيع الاتفاقيات بين الدولتين في العديد من المجالات.

يتبع ذلك مؤتمر صحفي من وسائل إعلام الدولتين، وسيشهد الخميس أيضا غذاء رسمي بين الرئيسين السيسي ومون.

والخميس بعد الظهر ستعقد المائدة المستديرة المصرية الكورية للطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة.

مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية

وأكد السفير أن موقع مصر متميز فهو تربط بين اوروبا وافريقيا واسيا وبها قناة السويس وهو ما يجعل مصر متميزة بين دول العالم، ومن خلالها يتم تطوير العلاقات مع الدول العربية والدول الإفريقية في مجالات متعددة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقات في مجال الالكترونيات سوف توقع خلال الزيارة، مشيرًا إلى أن من الأمثلة الناجحة هي الشراكة بين سامسونج وال جي لتصنيع المنتجات الكورية بأيادي مصرية وتصدر لدول العالم مكتوب عليها "صنع في مصر".

وأضاف أن 90% من صادرات مصر في مجال الالكترونيات يتم بتعاون مع كوريا الجنوبية.

وأكد أنه خلال الزيارة لن تكون الصناعات الالكترونية فقط ضمن الاتفاقات التي ستوقع بين البلدين، لكن سيكون هناك الاتفاق على تطوير السكك الحديدية والسيارات الكهربية وتحلية مياه البحر.

وأوضح السفير أنه بالإضافة إلى الحفاظ على الاتفاقات السابقة بين البلدين، فإن الزيارة سوف تشهد اتفاقيات جديدة، ومنح قرض ميسر بقيمة 1 مليار دولار من كوريا الجنوبية لمصر في المشروعات المختلفة.

وأشار إلى أن مشروع تطوير السكك الحديدية بين الاقصر ونجع حمادي التي تنفذه شركة كورية جنوبية، سوف يتبعه خط جديد الأقصر-السد العالي- أسوان.

وأكد السفير أن الاتفاقات بين كوريا ومصر ستكون ضمن رؤية 2030 برعاية السيسي وايضا سيكون هناك مساهمة كورية في مشروع حياة كريمة ومجال البيئة والصناعات الصديقة ووسائل المواصلات الصديقة للبيئة والمساهمة في نجاح كوب 27 التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

ولفت السفير إلى تعاون آخر بين الدولتين وهو تحويل الحكومة إلى الحكومة الإلكترونية وبالفعل تم تسجيل براءات الاختراع لنظام الكتروني في العام الماضي وسيكون هناك مشروعات جديدة لتحويل الحكومة الى حكومة الكترونية.

وأكد السفير إلى تطلعه للبدء في تعاون العديد من خبراء الاثار الكوريين مع مصر في مجال التنقيب عن الآثار وترميمها وهو ما يساعد بشكل كبير على إقبال السياح الكوريين على زيارة مصر، موضحا أنه سيكون شرف وفخر لخبراء كوريا أن يكون لهم مساهمة في الاكتشافات الأثرية في مصر، وبالتبادل استفادة مصر من خبرتهم.

ولفت السفير إلى أن الزيارة ستشهد مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وسيكون هناك انشاء فريق مشترك بين البلدين في بحث سبل إقامة اتفاقية تجارة حرة بين مصر وكوريا الجنوبية مما يساهم في زيادة للاستثمارات الكورية، وتطوير الاقتصاد المصري بدوره.

واختتم السفير تصريحاته قائلا أن من خلال الزيارة سينتهز الرئيس ووفده الكبير المكون من الوزراء في وزارات مختلفة أن يكون هناك 40 صحفي كوري جنوبي لنشر اخبار عن الزيارة وعن مصر والثقافة والآثار والسياحة والطبيعة المصرية الخلابة، وان يعرف الشعب الكوري أن سلطات بلاده مهتمة بالتعاون المشترك مع مصر وأن يدركوا الجمال المصري.

والزيارة ستكون مقابلة بين كوريا ومصر التي يمتد تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام لكنها شابة لأن نسبة كبيرة من أعمار مواطني مصر في الثلاثينات، ولذلك هي دولة شابة والصداقة بين البلدين ستكون مستمرة.