حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع قرى ومراكز دمياط

تحركت حملات مكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن في محافظة دمياط لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبالوعات صرف المطر، وذلك إثر موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، ويستمر العمل حتى انتهاء النوّة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة اليوم.

وفى هذا السياق، أشارت "المحافظ" إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أى تداعيات قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلى جانب انتشار سيارات كسح مياه الأمطار لرفع تجمعات المياه بالطرق والشوارع الرئيسية والجانبية لتيسير الحركة المرورية والمشاة.

ووجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى، للإشراف المباشر على تلك الأعمال، منوهة الى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة.

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية حجاجة التابعة لمركز فارسكور خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٧١٤ مواطنا، حيث تم تحويل ١٤حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات فضلاً عن إجراء ٢٨٢ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٢٢ حالة والسونار لعدد ٢٠ حالة أخرى.