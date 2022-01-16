الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه من المقرر التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه في السنغال، مشيراً إلى السعى لأن يعكس المنتدى القضايا والتحديات الافريقية وإيجاد حلول مستدامة لها، وإمكانية تنفيذ مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمى التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم، واستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية" والذى بدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة.
 
ولفت الدكتور عبد العاطي، الأحد، لما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه ، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وأكد الدكتور عبد العاطى، أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، مشيرا لحدوث العديد الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.

كما أكد الدكتور عبد العاطي، أن ٧٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، الأمر الذى يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالى، الأمر الذى يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض موقف الإعداد لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه كجزء رئيسي من مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢٢ (COP27) والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل ، والمشاركة المصرية في المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في شهر مارس المقبل، بحضور  الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير للتعاون الدولى، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس أحمد عمر مهندس بالإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام.

كما استعرض عبدالعاطى التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال  للإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والرى والمنتدى العالمي للمياه، وتنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال فى مجال المياه. 

الافريقي مصر وزير الري المستقبل في مؤتمر التنمية المستدامة اسبوع القاهرة المنتدى العالمي المهندس محمد السباعي الكوارث الطبيعية محمد عبد العاطي لجنة الزراعة الدكتور محمد عبد العاطي تحقيق أهداف التنمية المستدامة

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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