توجيهات الرئيس السيسى بشأن مشروع «التجلى الأعظم» تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالتفاصيل التنفيذية لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، اهتمامات وعناوين صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأحد، التي أبرزت أيضًا كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث دعا إلى صياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وفي التفاصيل، أفردت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية نشاط الرئيس السيسي، حيث أبرزت توجيهه بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"؛ اتساقًا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، التي شرفها الله بالتجلي فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها، تقديرًا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

كما نقلت الصحف توجيهات الرئيس السيسي بأن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحقها، وكذلك تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثريًا وبيئيًا ودينيًا واستشفائيًا، بالإضافة إلى الارتقاء بجميع المباني والمرافق الموجودة بها.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس وجه - كذلك - بتوفير كل الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم، مع الحفاظ على طابعه البيئي والبصري، وكذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة بها، إلى جانب الاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري.

وفي نشاط رئاسي ثان، أبرزت صحيفة "الأهرام" كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، خلال الاجتماع الموسع لهيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي، الذي عقد أمس لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقارة الإفريقية، برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

ونقلت الصحيفة دعوة الرئيس السيسي إلى صياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مؤكدًا سعي مصر لتقديم المساعدة لدول القارة، من خلال تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب، المشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية، مواصلة تلك الجهود من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومقره القاهرة، واستعداد مصر لتقديم المزيد من الدعم، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آليات الاتحاد الإفريقي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي استعرض - خلال الكلمة - موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، ووجه التحية للرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد، معربًا عن تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الكونغو الديمقراطية بقيادة الرئيس تشيسيكيدي، في سبيل الدفع بتحقيق مصالح القارة الإفريقية.

إلى ذلك، أوردت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب-27) عقد أمس جلسة مباحثات موسعة مع الوزير ألوك شارما رئيس الدورة الحالية لـ "مؤتمر تغير المناخ الحالي" (27-COP).

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي للوزارة السفير أحمد حافظ أن اللقاء - الذي شاركت فيه وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر - عقد بمقر وزارة الخارجية.

وفي سياق موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، نشرت صحيفة "الأخبار" تقريرًا تحت عنوان "طوارئ لمواجهة الطقس السيئ بالمحافظات"، نقلت خلاله توجيه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات والتنسيق مع غرف العمليات بها على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بالشوارع الفرعية والميادين الرئيسية والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت الصحيفة أن الوزير طالب بضرورة التأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة مع تواجدها وتمركزها في الأماكن التي يمكن أن تتعرض لسقوط الأمطار وفقًا للخطط التي تم وضعها لعدم حدوث أي تراكمات للمياه وسرعة سحب المياه وعدم تعطيل الحركة المرورية، كما طالب شعراوي، رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية بالتواجد على مدار الـ 24 ساعة وبصورة مستمرة.

وأبرزت الصحيفة تشديد الوزير على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

وفي الشأن التعليمي، أبرزت صحيفة "الأخبار" تأدية طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاناتهم لنصف العام في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وأشارت إلى أن الامتحانات تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ونقلت عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الأسئلة في امتحان اللغة العربية 20 سؤالًا، بينما يبلغ عدد أسئلة امتحان التربية الدينية 15 سؤالًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسئلة تشمل جميع الدروس التي جرى تدريسها منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر، مضيفة أن إجراء الامتحانات تم وسط تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين.

في حين، نقلت صحيفة "الأهرام" عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي تأكيده عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ـ والتي تبدأ 22 يناير للصف الأول الثانوي و23 يناير للثاني الثانوي - ورقيًا بالكامل داخل المدارس في لجان مؤمنة، وذلك تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا للبلبلة وسوء الفهم.

وتابعت الصحيفة رسالة الوزير الصوتية التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والتي أوضح خلالها أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيجيبون على أسئلة امتحانات نصف العام، سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد بشكل ورقى وليس إلكترونيًا على التابلت، وذلك منعًا للأسئلة الجدلية والتخوفات المثارة بشأن عدم تدريب بعض الطلاب على الامتحان على التابلت و"السيستم".

اقتصاديًا، أوردت صحيفة "الأخبار" تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على أهمية المشروعات الجديدة في تطوير الوحدات الإنتاجية باعتبارها من الدعائم الرئيسية لتحقيق المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فضلًا عن مساهمتها الفعالة في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات الوزير جاءت خلال تفقده عددًا من المشروعات البترولية الاستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس، بهدف الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ تلك المشروعات والعمل على تذليل أية عقبات قد تعوق تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وأشارت إلى أن الوزير شدد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيات، والتي تقوم بتنفيذها شركات قطاع البترول.

كما سلطت الصحيفة الضوء على جولة الوزير، حيث تفقد التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج الأسفلت الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 طن أسفلت يوميًا بتكلفة استثمارية 970 مليون جنيه، ومشروع إنشاء 3 مستودعات تخزين لمنتج الأسفلت بسعة إجمالية 4 آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى منصة لتسهيل أعمال شحن الأسفلت بتكلفة 139 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع إعادة تأهيل مستودعات المقطر الشمعي القديمة بسعة إجمالية 7500 متر مكعب، بهدف زيادة إنتاج السولار.