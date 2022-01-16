إحالة سيدة وعاطل للمحاكمة لحيازة «استروكس وحشيش» بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الأحد، إحالة سيدة وعاطل لمحكمة الجنايات لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمدينة السلام.

وكانت قد قررت نيابة السلام إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمان: رحاب. م، عادل .ح، أمام جهات التحقيق بالسلام بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع.

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 280 جراما وكمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام سيدة وعاطل بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 280 جراما وكمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام وأقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.