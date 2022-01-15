«التنظيم والإدارة» يعتمد قرارات هيكلة 58 جهة حكومية خلال شهر

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من دراسة هيكلة 58 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة بشكل جزئي، خلال شهر ديسمبر الماضى 2021.

ولفت جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصل عليه "الدستور"، إلى أن قرارات الهيكلة شملت وحدتين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، ووحدتين بديوان عام محافظة الاسماعيلية، وحدتين بجامعة المنوفية، ووحدة واحدة بكلًا من الهيئة العامة للتأمين الصحى، مديرية التضامن بالجيزة، مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية، مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

أضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن الهيكلة شملت كلًا من مديرية الطب البيطري بالبحيرة، مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بنى سويف، مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ديوان عام محافظة الإسكندرية، ديوان عام محافظة السويس، جامعة بورسعيد، جامعة سوهاج، جامعة كفر الشيخ، جامعة مطروح، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، ديوان عام محافظة البحر الأحمر، جامعة المنيا، جامعة بورسعيد، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للنقل النهرى، مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، وزارة التضامن الاجتماعى، مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القليوبية، مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحر الأحمر، مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

فى السياق، انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات وظيفية بعدد 22 جهة، منها الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، جامعة كفر الشيخ، مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الهيئة الزراعية المصرية.