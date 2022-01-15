اعترافات المتهم باستدراج أخصائية علاج طبيعي لسرقتها بحلوان

كشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة حلوان، أن المتهم الرئيسي في استدراج فتاة وسرقتها اعترف أنه علم من أحد أصدقائه أن الضحية تعمل أخصائية علاج طبيعي، وقامت بمعالجة إحدى معارفه، وزعم أن والدته مريضة لاستدراجها وسرقتها بمعاونة أصدقائه.

وكان نجح رجال مباحث القسم في القبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة فتاة بالإكراه، بعد آن استدرجوها بدعوى عمل جلسة علاج طبيعي لسيدة مسنة بمنطقة أطلس، دائرة القسم.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، ومقيمة بمحافظة الغربية، بتعرضها لسرقة هاتفها وسلسلة ذهب، ومبلغ مالي 500 جنيه بالاكراه عن طريق 3 أشخاص، بعد ان استدرجوها لشقة أحدهم بدعوي عمل جلسة علاج طبيعي لسيدة مسنة أم لأحد المتهمين.

وبعمل التحريات التي أثبتت صحة أقوال المجني عليها، والتي تعمل في مجال العلاج الطبيعي، حيث تبين تلقيها مكالمة من أحد الأشخاص، يبلغ من العمر 22 عاما، ومقيم مساكن اطلس بدائرة القسم، وأبلغها أن والدته مسنة وتحتاج لجلسات منزلية خاصة في مجال العلاج الطبيعي، وتم الاتفاق على المقابل المادي، وفور وصول الفتاة، كان المذكور بصحبة اثنين آخرين في انتظارها، وقاموا بسرقة محتويات حقيبتها.

علي الفور خرجت حملة امنية من قسم شرطة حلوان، وأمكن ضبط المتهمين الثلاثة والتي تتراوح أعمارهم بين 21 و 22 و23 عاما، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، كما تم ضبط المسروقات بحيازتهم، وبواجهتهم اعترفوا بسرقة المجني عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيق.