د. خالد عبدالغفار: إصابات «أوميكرون» أقل حدة.. وعلاجه يخضع لنفس بروتوكولات المتحورات السابقة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنّ العالم كله يشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا، موضحًا أن متحور أوميكرون ينتشر 4 أو 5 أضعاف من المتحورات الأخرى حول العالم بما في ذلك مصر.



وأضاف الوزير خلال برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، من المتوقع خلال 3 أسابيع أنّ المتحور أوميكرون سيكون هو السائد على مستوى العالم في الفترة المقبلة، مؤكّدًا أن الدراسات التى نشرت حتى الآن تقول إن إصابات أوميكرون أقل حدة.



وأشار د. خالد عبدالغفار، إلى أنّ الدراسات التي نُشرت حتى الآن تؤكد أن معدل انتشار أوميكرون أكبر لكن الأعراض أخف بشكل كبير، كما أن المتحور الجديد الأقل في الحاجة لدخول المستشفيات.

ولفت إلى أنّ الأعراض الأكثر شيوعًا هي الرشح والاحتقان في الحلق والصداع والآلام عند البلع، والأقل شيوعًا هي الكحة وارتفاع شديد في درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق، وأوضح أنّ الفترة الحالية هي موسم أعراض الإنفلونزا التي تكون متشابهة مع أعراض الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أنّ البروتوكول الطبي لم يتغير، بل إن هناك حالات في بعض الدول يتم تخفيف البروتوكول الدوائي لضعف الأعراض.



وأكد الوزير خالد عبدالغفار أن نفس البروتوكول المتبع في علاج متحورات كورونا السابقة، يتم استخدامها في علاج أوميكرون، خاصة أنها تعالج أعراضًا فقط.



وأشار د. خالد عبدالغفار الى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن التطعيم يساعد في التغلب على الأعراض وليس العدوى، وغير المطعمين أكثر احتمالًا أن تتدهور حالتهم أو تحتاج إلى دخول المستشفى، ومصر وفرت ما يقرب من 129 مليون جرعة من كل الأنواع، حيث وصلنا جرعة أولى 36 مليونًا والثانية 24 مليونًا والتنشيطية نصف مليون، ولدينا أكثر من ذلك بكثير".



وشدد على ضرورة التطعيم قائلًا:"إذا كان العالم كله يعاني من نسب وفيات وإصابات، والأبحاث قالت إن اللقاح يقيك من تدهور حالتك، فاسع للحصول على الجرعات المطلوبة، وحتى الجرعة التنشيطية التي تم فتحها لمن مر عليهم 6 أشهر، كل ذلك يقلل من حدة المرض وتجنب حدوث الوفيات ودخول المستشفيات، وما جعل نسب الوفيات تنخفض بنسبة 50% عما كانت عليه في بداية الجائحة، هو التطعيم وتوفيره، بالإضافة إلى استخدام الأقنعة المعتمدة، وهناك فارق بين الكمامات المعتمدة بشكل علمي، والكمامات غير المعتمدة التي لا تقي بشكل كبير من الإصابة".