الحبس سنة للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لعاطل فى البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، المتهم بإحداث عاهة مستديمة لعاطل في البساتين بالحبس سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم "محمد.م"، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، بإحداث عمدًا بالمجنى عليه "محمود.ن" مع سبق الإصرار الإصابات التى تأيدت طبيًا بتقرير مصلحة الطب الشرعى الذى تخلف لديه من جرائها إعاقة محدودة بنهاية حركة ثنى مفصل الركبة اليسرى، والتى تعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ10%، وكان ذلك باستخدام السلاح الأبيض "السكين" حال كونه من ذوي الإعاقة.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاحا أبيض "سكين" مما يستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وأضافت شهادة "محمود.ن"، 38 سنة، عاطل بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض على إثر قيامه بإحداث ضجيج.