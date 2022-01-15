السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال نظر طعون قاتلى مندوب شرطة وإصابة ضابط

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة النقض، غدًا الأحد، نظر الطعن المقدم من المتهمين في واقعة استشهاد مندوب شرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب شرطة في مواجهة مسلحة بين المتهمين تجاه القوات الشرطية بمصر الجديدة وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بحقهم بالإعدام شنقاً وألغت محكمة النقض حكم الإعدام وتنظر الآن موضوع القضية من جديد.

وكشف قرار الاحالة  بالقضية أن المتهمين تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن بنطاق دائرة مصر الجديدة بسبب تصدي القوات الأمنية للمتهمين بمحاولة سرقة محل أدوات كهربائية مما نتج عن وفاة مندوب الشرطة في الحال وإصابة نقيب الشرطة بإصابة في بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية مسندة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة.

استكمال نظر طعون مندوب شرطة ضابط محكمة النقض

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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