مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بأكتوبر

لقي شخص مصرعة وأصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارة ببولاق الدكرور تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين وحالة وفاة.

وعلى الفور انتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر وتبين وقوعه من أعلى دائري القوس الغربي أمام سلم ناهيا اتجاه أكتوبر، وعلى الفور تمكن المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة من التحفظ على السائق.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.