السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب لهو الأطفال.. دفن جثة عامل قتله شقيقه فى الشرقية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم السبت، بالتصريح بدفن جثة عامل قتله شقيقه في مشاجرة، عقب تشريح الجثة وإعداد تقرير حول الواقعة وملابساتها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا من "ف.إ" يفيد وقوع مشاجرة بين شقيقين، والتي أسفرت عن مصرع "عامر.ع.ع" على يد شقيقه، بقرية طحلة بردين، دائرة مركز الزقازيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، وتبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقه، بسبب لهو الأطفال، وتطورت لمشاجرة بين السيدات وتدخل المجنى عليه وشقيقه، وأسفرت عن قتل الأخ لشقيقه فى المشاجرة، وفر هاربا. 

 تم إخطار النيابة العامة والتي كلفت بسرعة ضبط وإحضار المتهم والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العام وتحرير المحضر اللازم، العرض على النيابة التي أصدرت السابق.

النيابة العامة في الشرقية جثة عامل مشاجرة تحريات المباحث تقرير الشرقية قتل الأخ

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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