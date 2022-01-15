السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تاجر مخدرات وزوجته وراء ترويج مخدري «الهيروين والآيس» بالمقطم

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط تاجر مخدرات وزوجته؛ لاتهامهما بحيازة وترويج مخدري الهيروين والآيس في منطقة المقطم.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص وزوجته، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما «كمية من مخدري الهيروين والآيس - ميزان حساس - مبلغ مالي – 3 هاتف محمول - أدوات تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس».

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مديرية امن القاهرة حيازة ترويج تاجر مخدرات ضبط منطقة المقطم مخدري الهيروين والآيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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