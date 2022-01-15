العربي: معرض «نيبو» خطوة لتوطين صناعة المشغولات الذهبية

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن معرض "نبيو للمشغولات الذهبية"، يأتي ضمن استراتيجية اتحاد الغرف التجارية لدعم وتشجيع كافة القطاعات الاقتصادية الوطنية من صناعة وتجارة مشيرا الي تكاتف جهود الغرف التجارية وكافةالجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات.

وأضاف العربي، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن انطلاق المعرض، أن المعرض سيشكل خطوة هامة لتوطين صناعة الحلي والمشغولات الذهبية، كما سيحقق انطلاقة هامة للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتنمية ودعم صناعة المشغولات الذهبية والمصوغات بما يتناسب مع المعايير الدولية على هامش المعرض والذي سيقام في الفترة من ١٩ إلى ٢١ فبراير المقبل، حيث سيستضيف المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية عددا من الخبراء الدوليين في هذه الصناعة الهامة وخبراء التسويق الدولي.

تابع العربي أنه تم وضع استراتيجية متكاملة مع كافة أطراف العملية الإنتاجية لتلك الصناعة الهامة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لوضع المنتجات والمشغولات الذهبية المصرية على القائمة الدولية للمنتجين الأكبر لتلك النوعية من المنتجات وتنمية صادراتها للأسواق الدولية نظرا لأهمية تلك الصناعة ومردودها على الميزان التجاري المصري وحجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

ومن جهته، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة تجار الذهب، إن المعرض سيوازي أكبر المعارض الدولية في هذا القطاع وسيظهر الإمكانيات الحقيقية للصناعة الوطنية وما وصلت إليه من جودة تنافس المنتجات العالمية.

وأوضح أن المعرض يستهدف تنمية الصادرات المصرية من منتجات المشغولات الذهبية وعقد شراكات مع أطراف دولية لتنمية الصناعة الوطنية ووضع المنتج المصري على القائمة الدولية.