السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7004 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الامن
الامن

تواصل أجهزة الأمن  حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتم ضبط 7004 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحررت الجهات المعنية عدد 7004 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 6976 شخصًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 28 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 726 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 185 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1012 أرجيلة.

وتم تحرير محضر بالواقعة. 

النيابة العامة الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية مديريات الأمن الكمامات الواقية تحرير محضر أجهزة الأمنية

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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