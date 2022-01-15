السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مسئول متهم بالسرقة بإحدى المؤسسات الخيرية في الأميرية

حبس
حبس

تباشر جهات التحقيق، اليوم السبت، اجراءتها مع مسئول بإحدى المؤسسات الخيرية؛ لاتهامه بسرقة أجهزة كهربائية من داخل المؤسسة في منطقة الأميرية.

تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من مسئول بإحدى المؤسسات الخيرية الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة 2 ماكينة خياطة - مقص كهرباء - مروحة كهربائية من داخل المؤسسة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الآيس بقصد التعاطى.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقر بتصرفه فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ  النية" مقابل مبلغ مالى وإنفاقه المبلغ المالى على شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته ، وأمكن ضبط "عميله".

بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها ، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة سرقة أجهزة كهربائية منطقة الأميرية المؤسسات الخيرية القبض

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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