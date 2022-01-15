بإيقاد الشعلة من رمز الصداقة.. محافظ أسوان يطلق الاحتفال بالعيد القومي

شهد رمز السد العالي بمدينة أسوان، صباح اليوم السبت، إيقاد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، الشعلة برمز الصداقة، بالتزامن مع عيد أسوان القومي الـ 51 وذكري افتتاح المشروع العظيم السد العالي.

وجاء ذلك بحضور مدير أمن أسوان اللواء هشام سليم، ومحافظين أسوان السابقين، وهم: أحمد إبراهيم، مجدي حجازي، أسماعيل عطية الله، بالإضافة إلى العديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن جهة أخرى، تنظم محافظة أسوان احتفالاً بالعيد القومي ال51، احتفالية فنية بسينما الصداقة فى السابعة مساء، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس بعدة فقرات ثقافية وفنية.

تقدم فرقة "أوبرا عربى" بقيادة الملحن والمخرج الموسيقى محمد مصطفى والتابعة لقصر ثقافة الأنفوشى بفرع ثقافة الإسكندرية وتم اعتمادها كفرقة نوعية، تأسست عام 2014 وتعتمد على تدريب أعضائها على فنون الأداء بالجمع بين الغناء والتمثيل والاستعراض، شاركت بالعديد من العروض الفنية والأوبرتات فى العديد من المهرجانات منها "مهرجان الإرهاب وحصلت فيه على أفضل فرقة نوعية، مؤتمر الأدباء ببورسعيد، حفل النيل الدولى بأسوان، مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، مهرجان مسرح بلا إنتاج، احتفالية رئاسة الوزراء لصرف التعويضات.

كما يتم تنظيم عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى، أمسيات شعرية إلقاء قصيدة بعنوان "رسالة حب لأسوان ، حنين للوطن" لدكتور نبيل يونس، قصيدة"أنا عربى" للطالب مهند محمود عبد الفتاح، فقرات استعراضية لمدرسة الصم والنيل الدولية.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى، في الأيام الماضية، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأسوان كان لها العديد من المكاسب حيث أنها ساهمت فى الدعاية والتسويق السياحى والإستثمارى ، وكان من أبرز توجيهات القيادة السياسية تنفيذ مشروع الهوية البصرية والذى ظهر للنور ، وهو الذى يتوازى مع مد يد التطوير والتجميل للشوارع الداخلية والمناطق السكنية ، وأيضاً تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 140 مليون جنيه ، علاوة على مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوي للسيارات والمشاة لإنهاء مشكلة الاختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 139 مليون جنيه ، فضلاً عن أنه مخطط تنفيذ عدد من المشروعات خلال 2022 تشمل تطوير شامل لكورنيش النيل القديم بطول 4.30 كم والجديد بطول 9 كم ، وهو الذى يتوازى مع تفريغ الأسواق من الباعة الجائلين وخاصة السوق السياحى بنقلهم للسويقات الجديدة وإعادة تفعيل 14 سويقة قديمة.