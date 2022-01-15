حبس متهم بحيازة كمية من الحشيش في الزيتون

قررت جهات التحقيق بالزيتون، اليوم السبت، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.