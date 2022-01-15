15 صورة ترصد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس كفر الشيخ

ساد الهدوء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أول أيام الامتحانات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسط متابعة لحظية من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

الامتحانات داخل المدارس

وقام الدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليميه، بتفقد سبعة مدارس بدأها بمدرسة القرضا للتعليم الأساسي، ثم ابوطبل للتعليم الأساسي، الحمراوي النموذجية، الحمراوي للتعليم الأساسي، سخا الابتدائية الجديدة، سخا الثانوية للبنات، وانهي زيارتة بمدرسة سخا النموذجية.

الامتحانات داخل المدارس

ومن جانبه تفقد الدكتور سامح صديق مدير عام الإدارة اللجان الإمتحانية، والكنترولات الخاصة بكل مدرسة موجها بتنفيذ تعليمات السيد وكيل الوزارة مؤكدا علي الموجهين المقيمين بكل مدرسة على تنفيذ التعليمات الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي.

الامتحانات داخل المدارس

فيما شدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات وبعدها، ضمانًا لسلامة الطلاب والمعلمين، مشدداً على الانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول.

الامتحانات داخل المدارس

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية، وأدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم، و أدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

الامتحانات داخل المدارس

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير الجاري، فتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 15 يناير الجاري حتى 20 يناير، وامتحان الصف الخامس الإبتدائي 15 يناير الجاري وتنتهي يوم 17 يناير، وامتحان الصف السادس الإبتدائي تبدأ 18 يناير الجاري، وتنتهي 22 يناير.كما تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي يوم السبت، الموافق 15 يناير الجاري وتنتهي يوم الخميس 20 يناير الجاري، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 29 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل.

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس

الامتحانات داخل المدارس