السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولات ميدانية للرقابة على مراكز تلقي لقاحات كورونا في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت إدارة المتابعة  بمديرية الصحة بدمياط برئاسة الخليل شريف، حملة مكثفة على مراكز لقاح المحافظة الثابتة مركز لقاح استاد دمياط الجديد ومركز لقاح مستشفى عزبة البرج المركزي ومركز لقاح الساحة الشعبية، مركز لقاح مستشفى حميات دمياط ومركز لقاح مستشفى الصدر ومركز لقاح الرمد ومستشفى عزبة البرج المركزي ومستشفى دمياط العام ومستشفى الرمد بدمياط ووحدة طب أسرة الخياطة ووحدة طب أسرة الشيخ درغام، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى وتواجد القوى البشرية ومراقبة جودة الخدمة الصحية المقدمة والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم.

على صعيد آخر تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية أنه تم خلال تلك القافلة ، توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٨٩٨ مواطن، كما تم تحويل ٤١ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، الى جانب إجراء ٧٥٢ تحليل معملى و فحص ٢٠ حالة بالأشعة و ١٤ حالة بالسونار.

إقليم محافظة دمياط بحثت محافظ دمياط عدد من الطلبات و المذكرات المقدمة للجنة وعرض كافة المحاور الم تعلقة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا للوائح الم نظمة لها في محافظة دمياط أمن دمياط صحة دمياط

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١٩٩٠-٢٠٢١

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