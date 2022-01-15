تحظى وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية حتى تصدرت القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير عن عدد الوظائف الشاغرة وكيفية التقديم الإلكتروني والمحافظات التي تتوافر فيها الوظائف الشاغرة.

وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة 2022

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تنشرها بشكل نصف شهري عن توفير 7665 فرصة عمل للذكور والإناث منها نسب لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع التخصصات بـ17 محافظة، وذلك لسد العجز في الوظائف المعلن عنها برواتب شهرية تتراوح من 3500 إلى 5000 جنيه فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

ويستطيع كافة الشباب الراغب في العمل متابعة النشرات التي تصدرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني حيث توفر فرص جمل جيدة في القطاعين العام والخاص للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل أيضا في جميع محافظات الجمهورية حيث تعد هذه النشرة هي المصدر الوحيد الرسمي لعرض الوظائف الشاغرة.

المحافظات التي تتوافر فيها فرص عمل وزارة القوى العاملة

وفقا للإعلان الذي نشره موقع وزارة القوى العاملة الرسمي فإن الوظائف المعلن عنها ستكون في 17 محافظة هي (القاهرة، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، القليوبية، دمياط، البحيرة، الشرقية، المنوفية، قنا، الفيوم، الوادي الجديد، شمال سيناء، سوهاج، أسيوط، المنيا، الدقهلية).

وتضم الوظائف المطلوبة (سائقين، فرد أمن، مسئولين موارد بشرية، وموظفين إداريين، عمال مخازن، خدمة عملاء، مراجعة حسابات، عمال تعبئة وتغليف، مشرفين صيانة، خياط، مكوجي، محاسبين، مدخلين بيانات، مهندسين تخصصات مختلفة، كاشير، مدرين مصانع، مندوبي مبيعات، أخصائي اتصالات، أخصائين خدمات، فنيين، محاميين، تكييف وتبريد).

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خطوات التقديم في وظائف نشرة القوى العاملة

يستطيع الراغبين في التقديم في وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة 2022 التي أعلنت عنها في 17 محافظة إتباع الخطوات التالية:-