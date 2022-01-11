«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة فى بنى سويف ودمياط

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات تصنيع وتسويق فلاتر المياه، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 مسئول تسويق إلكتروني، ومسئول تسويق ميداني، وسكرتارية، وحسابات، ومهندسي صيانة وتركيبات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01103929991.

فيما وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، نحو 35 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة الحلوى، وذلك براتب يحدد بعد المقابلة الشخصية.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 4 محاسبين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وألا يزيد عمره على 35 سنة، وذلك للذكور والإناث، و10 عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم، وألا يزيد عمره على 35 سنة، وذلك للذكور فقط.

وتطلب الشركة أيضًا، 5 خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على بكالوريوس تجارة، وألا يزيد عمره على 30 سنة، وذلك للذكور والإناث، ومدير علاقات العملاء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عال مناسب، وألا يزيد عمره علي 35 سنة، وذلك للذكور والإناث.

وتحتاج الشركة 5 كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عال مناسب، وألا يزيد عمره علي 35 سنة، وذلك للذكور فقط، و10 بائعين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل مناسب، وألا يزيد عمره علي 30 سنة، وذلك للذكور فقط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في شارع وزير، أمام مصنع الغزل والنسيج، دمياط.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة القوى العاملة في مساعدة الشباب في توفير فرص عمل مناسبة لهم، للحد من معدل البطالة.