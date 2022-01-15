تردد قناة الجزائر الأولى.. وموعد مباراة مصر وغينيا بيساو

تردد قناة الجزائر الأولى من الكلمات التي زاد حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ 33 المقامة حاليا في دولة الكاميرون، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وموعد مباراة مصر وغينيا بيساو.

تردد قناة الجزائر الأولى

يستطيع الراغبين في متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت في 9 يناير الجاري من دولة الكاميرون عقب تأجيلها بسبب جائحة كورونا ضبط إشارة بث قناة Al Gazaer 1 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات حيث يمكن ضبطها من خلال الإحداثيات التالية :-

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11680.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

ليحصل الجمهور على صورة وصوت ذات جودة عالية بدون تشويش حيث يتم إذاعة المباريات بشكل مجاني دون دفع اشتراك حيث أعلن التليفزيزن الجزائري حصوله على حق بث مباريات البطولة التي يشارك فيها أكثر من 24 منتخب إفريقي.

موعد مباريات مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق مباريات منتخب مصر مع نظيره الغيني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت الموافق 15 يناير 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات والساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية حيث تقام المباراة على استاد رومدي أدجيا.

وكان قد خسر المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف ويأمل على تحسين نقاطه في هذه المباراة في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الرابعة التي تضم منتخب مصر وغينا بيساو ونيجيريا والسودان.

اقرأ أيضا |

تردد القنوات الناقلة مباراة مصر وغينيا بيساو

منتخبات مجموعات الأمم الإفريقية 2022

يمكن ضبط تردد قناة الجزائر الأولى عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تضم 6 مجموعات المجموعة الأولى (كاب فيردي، الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا) والمجموعة الثانية ( السنغال، مالاوي، زيمبابوي، غينيا) المجموعة الثالثة (المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون) المجموعة الرابعة ( غينيا بيساو، نيجيريا، مصر، السودان) والمجموعة الخامسة (الجزائر، سييراليون، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار) المجموعة السادسة ( جامبيا، موريتانيا، تونس، مالي).