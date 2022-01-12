موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا وترتيب المجموعة

يقدم لكم «الدستور» موعد مباراة مصر وغينيا بيساو، القادمة فى كأس أمم إفريقيا وترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الأولى، وتشكيل مصر المتوقع أمام المنتخب الغيني.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر موعد مباراة مصر وغينيا بيساو، بعد الخسارة فى المباراة الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف، وتعادل منتخب السودان مع غينيا بيساو بدون أهداف، حيث يحتاج منتخب الفراعنة للفوز فى مبارياته القادمة أمام غينيا بيساو والسودان لضمان الوصول لدور الـ16.

ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا

المنتخب المباريات الفوز التعادل الخسارة له عليه الفارق النقاط نيجيريا 1 1 0 0 1 0 1 3 السودان 1 0 1 0 0 0 0 1 غينيا بيساو 1 0 1 0 0 0 0 1 مصر 1 0 0 1 0 1 -1 0

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع منتخب غينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعة بكأس الأمم الإفريقية يوم السبت الموافق 15 يناير فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رودمي أدجيا بالكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت مباريات كأس الأمم الإفريقية فى الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2022، بشكل حصري لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنواتها المخصصه للبطولة beIN Sports Max HD1 و beIN Sports Max HD2، ومن المنتظر أن يعلق على هذه المباراة المصري علي محمد علي.

موعد مباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر مع منتخب السودان الشقيق يوم الأربعاء الموافق 19 يناير فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو فى الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود الونش - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

وتشهد تشكيلة منتخب مصر غياب أكرم توفيق، بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي وغيابه عن البطولة، وإصابة أحمد فتوح، بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن مباراة غينيا بيساو القادمة.