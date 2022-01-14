الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مفتوحة ومشفرة.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

مصر
مصر

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2022، حيث تنقل المباراة قنوات مفتوحة ومشفرة نستعرضها لكم بالتفاصيل فى هذا التقرير.

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي نحو مباراة الفراعنة أمام المنتخب الغيني فى الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث انتهت مباراة مصر أمام نيجيريا فى الجولة الأولى بفوز الأخير بهدف نظيف، بينما تعادل منتخب غينيا بيساو مع السودان فى الجولة الأولى، ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز فى هذه المباراة لضمان الاستمرار فى المسابقة والتأهل لدور الـ16.

ترتيب مجموعة مصر فى كأس أمم إفريقيا قبل مواجهة غينيا يبساو

المنتخبالمبارياتالفوزالتعادلالخسارةلهعليهالفارقالنقاط
نيجيريا11001013
السودان10100001
غينيا بيساو10100001
مصر100101-10

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعة بكأس أمم إفريقيا على ملعب رودمي أدجيا بالكاميرون، غدًا السبت الموافق 15 يناير، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا على قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة بشكل حصري لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنواتها المخصصة لبطولة كأس الأمم الإفريقية beIN Sports Max  بتعليق المصري على محمد على.

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تردد قناة بي إن سبورت ماكس الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

  • اسم القناة : beIN Sports MaX
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد : 11054
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

من جهة أخري تنقل قناة تايم سبورت مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو على التردد الأرضى UHF 32.

تردد قناة النبأ الليبية

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11096
  • استقطاب: أفقي
  • معدل ترميز: 27500

تردد قناة الجزائرية الأولى

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11680
  • استقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: "5/6".

تردد قناة تيلي تشاد

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12015
  • استقطاب: أفقي
  • معدل ترميز 27500.

تردد قناة فوكس سبورت Fox Sport

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12284
  • استقطاب: أفقي
  • معدل ترميز: 27500

تردد قناة آرينا سبورت

  • القمر الصناعي: هوتبيرد
  • التردد: 11595
  • استقطاب: عمودي
  • معدل ترميز 27500
  • تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة يورو سبورت

  • القمر الصناعي: هوت بيرد
  • التردد: 11090
  • استقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح 3/4
  • تشفير ارديتو 2

تردد قناة RTB TV بوركينا فاسو

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9E
  • التردد 11900
  • استقطاب: أفقي
  • معدل ترميز 27500.

تردد قناة RTI 1 كوت دي فوار

  • القمر الصناعي: بدر 26E
  • تردد: 11996
  • استقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500

تناولنا فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، مع خالص التمنيات للمنتخب الوطني بالتوفيق والتأهل للدور القادم من البطولة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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