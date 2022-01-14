مفتوحة ومشفرة.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2022، حيث تنقل المباراة قنوات مفتوحة ومشفرة نستعرضها لكم بالتفاصيل فى هذا التقرير.

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي نحو مباراة الفراعنة أمام المنتخب الغيني فى الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث انتهت مباراة مصر أمام نيجيريا فى الجولة الأولى بفوز الأخير بهدف نظيف، بينما تعادل منتخب غينيا بيساو مع السودان فى الجولة الأولى، ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز فى هذه المباراة لضمان الاستمرار فى المسابقة والتأهل لدور الـ16.

ترتيب مجموعة مصر فى كأس أمم إفريقيا قبل مواجهة غينيا يبساو

المنتخب المباريات الفوز التعادل الخسارة له عليه الفارق النقاط نيجيريا 1 1 0 0 1 0 1 3 السودان 1 0 1 0 0 0 0 1 غينيا بيساو 1 0 1 0 0 0 0 1 مصر 1 0 0 1 0 1 -1 0

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعة بكأس أمم إفريقيا على ملعب رودمي أدجيا بالكاميرون، غدًا السبت الموافق 15 يناير، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا على قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة بشكل حصري لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنواتها المخصصة لبطولة كأس الأمم الإفريقية beIN Sports Max بتعليق المصري على محمد على.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

اسم القناة : beIN Sports MaX

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

من جهة أخري تنقل قناة تايم سبورت مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو على التردد الأرضى UHF 32.

تردد قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: "5/6".

تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة فوكس سبورت Fox Sport

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة آرينا سبورت

القمر الصناعي: هوتبيرد

التردد: 11595

استقطاب: عمودي

معدل ترميز 27500

تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة يورو سبورت

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 11090

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح 3/4

تشفير ارديتو 2

تردد قناة RTB TV بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E

التردد 11900

استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة RTI 1 كوت دي فوار

القمر الصناعي: بدر 26E

تردد: 11996

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

السولية في مؤتمر صحفي:



لا نلتفت للشائعات .. وتركيزنا حول تحقيق الفوز غدًا وإسعاد جماهيرنا.#EFA pic.twitter.com/4fMAndGyA2 — EFA.eg (@EFA) January 14, 2022

تناولنا فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، مع خالص التمنيات للمنتخب الوطني بالتوفيق والتأهل للدور القادم من البطولة.