تجديد حبس بائع لحيازة سيف ودرع والتجول به بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس بائع متجول 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتعاطي الاقراص المخدرة وحيازة سلاح أبيض سيف ودرع والتجول بهما بالطريق العام ومحاوله فرض السيطرة علي المواطنين بالمنطقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط المباحث يفيد برصد مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لشخص يتجول بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية ممسكاً سلاح أبيض "سيف" ودرع معدني.

وبفحص الفيديو تم تحديد هوية المذكور وتبين أنه بائع متجول، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمه تم عمل كمين والقي القبض ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي الدرع المعدنى والسلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وعلل ذلك لقيامه بتعاطي الأقراص المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.