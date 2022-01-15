التحقيق في انهيار منزل بطما في سوهاج

تباشر النيابة العامة التحقيق في انهيار منزل مكون من طابقين في مدينة طما دون بمحافظة سوهاج، وقررت النيابة ندب لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان تسببه في تصدع عقارات مجاورة من عدمه وتمهيدا لإزالته.

وشهدت مدينة طما شمال محافظة سوهاج انهيارا جزئيا بمنزل مكون من طابقين دون حدوث إصابات بشرية وتم إخلاء المنزل من قاطنيه انتقلت قوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني على محيط المنزل وتولت النيابة التحقيق.



تلقت شرطة النجدة بلاغ من الأهالي يفيد بانهيار منزل ملك- بائع متجول- بمدينة طما ومكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاك النخيل على مساحة 60 مترًا وتبين انهيار جزئي بسقفى الطابقين دون إصابات للسكان وتم اخلاء المنزل من قاطنيه وفرض كردون أمني على محيط المنزل لحين إزالته وأفاد صاحب المنزل أن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه.