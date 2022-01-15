السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في انهيار منزل بطما في سوهاج

انهيار منزل
انهيار منزل

تباشر النيابة العامة التحقيق في انهيار منزل  مكون من طابقين في مدينة طما دون بمحافظة سوهاج، وقررت النيابة ندب لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان تسببه في تصدع عقارات مجاورة من عدمه وتمهيدا لإزالته.

وشهدت مدينة طما شمال محافظة سوهاج انهيارا جزئيا بمنزل مكون من طابقين دون حدوث إصابات بشرية وتم إخلاء المنزل من قاطنيه انتقلت قوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني على محيط المنزل وتولت النيابة التحقيق.
 

تلقت شرطة النجدة بلاغ  من الأهالي يفيد  بانهيار منزل ملك- بائع متجول-  بمدينة طما ومكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاك النخيل على مساحة 60 مترًا وتبين انهيار جزئي بسقفى الطابقين دون إصابات للسكان وتم اخلاء المنزل من قاطنيه وفرض كردون أمني على محيط المنزل لحين إزالته وأفاد صاحب المنزل أن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه.

الحماية المدنية محافظة سوهاج انهيار منزل الطوب اللبن قوات الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

وزير الري: 10682 كيلو متر أطوال الترع المؤهلة ضمن المشروع القومي

التحقيق في حريق كابينة سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي

اليوم.. نظر طعن وقف عمومية الزمالك لعام 2019

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت