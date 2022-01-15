السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السجن 7.5 سنة لموظف سابق فى البنتاجون بتهمة الرشوة

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن الحكم بالسجن 7 سنوات ونصف السنة على موظف سابق في البنتاجون بتهمة الرشوة.

 

وحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن المدعو ماتيو لامهو (47 عاما) كان يتلقى رشاوى وارتكب عمليات احتيال متعلقة بالعقود التي يراعيها.

 

وكان المتهم موظفا في دائرة خدمات المعلومات في مكتب المفتش العام للوزارة، وكان يشرف على العقود لتقديم خدمات الاتصال.

 

ومنذ عام 2012 كان الموظف يتلقى رشاوى مقابل منح العقود للشركات التي لم تكن صالحة للحصول عليها، وذلك بدون أي منافسة.

البنتاجون السجن موظف لبن سجن موظف سابق تاج بنتاجون

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

البنتاجون: لا نعتقد أن روسيا اتخذت قرارا نهائيا بالهجوم على أوكرانيا

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

كوريا الجنوبية: 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت