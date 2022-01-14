تعرف على أسباب وطرق علاج آلام الرقبة

يعاني كثيرون من آلام الرقبة وهي أزمة منتشرة بين عدد كبير من المواطنين، ووجدت دراسة أمريكية أجريت عام 2017 على 600 مشارك أن 20.3٪ اشتكوا من آلام الرقبة، وفي الغالب تكون الأسباب المؤدية إلى هذا التعب ليست خطير، ولكن بالطبع يحتاج الإنسان إلى الشعور بالراحة.

في السطور التالية نقدم أنواع آلام الرقبة وطرق الوقاية والعلاج منها بحسب ماورد في موقع "insider".

أنواع آلام الرقبة:

غالبًا ما يحدث الألم الحاد، أو الألم الذي يظهر فجأة، بسبب إجهاد العضلات أو الالتواء فيها، ويمكن أن تختفي معظم حالات آلام الرقبة الحادة في غضون أيام قليلة بمساعدة مضادات الالتهاب والراحة، كما يقول علي أرجي، جراح العمود الفقري العظمي في مركز The CORE Institute Sun City West Spine.

أسباب آلام الرقبة:

ضعف الجلوس والنوم الموقف:

يمكن أن يساهم الانحناء على مكتبك لساعات طويلة، أو رفع رقبتك للتدقيق في هاتفك، أو النوم على وسائد منخفضة إلى الإصابة بآلام الرقبة، ولكي تقلل منها يجب اتباع الأسلوب التالي:

طريق للتخفيف من آلام الرقبة:

تجنب الانحناء قدر الإمكان، حاول ألا تثني رقبتك كثيرًا للأمام أو للخلف، وحافظ على استقامة كتفيك وظهرك عند الجلوس أو الوقوف.

ضع في اعتبارك بيئة العمل عند إعداد مساحة العمل الخاصة بك على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك وضع شاشتك عند مستوى العين أو أسفله على تجنب رفع رقبتك، وتجنب رفع الرأس المتكرر الذي يمكن أن يجهد الرقبة.

إذا واصلت الاستيقاظ من النوم وأنت تعاني من ألم في الرقبة، فقد تكون وسادتك أو مرتبتك هي المشكلة، ولذلك ضع في اعتبارك استبدالها بمزيد من الخيارات التي تساعدك على تخفيف آلام الرقبة، وتحافظ عليك من الإصابة بذلك مرة أخرى.