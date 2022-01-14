شروط قبول الطلاب الوافدين للدراسة بالازهر الشريف
نشر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، شروط قبول الطلاب الوافدين للدراسة بالازهر الشريف والأوراق المطلوبة من الطالب الذي يرغب في الدراسة بالازهر الشريف في جمهورية مصر العربية.
ونستعرض من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن شروط قبول الطلاب الوافدين للدراسة بالازهر الشريف والاوراق التي تطلبها جامعة الازهر وفقا لما ذكره مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.
شروط قبول الطلاب الوافدين للدراسة بالازهر الشريف
يشترط فيمن يقبل بالدراسة بالازهر من الطلاب الوافدين مايلي
- ان يكون الطالب مسلما.
- ان يكون ضمن أوراق الطالب الواحد التي يقدمها للادارة العامة للطلاب الوافدين موافقة من سفارتهم على الدراسة بالازهر الشريف.
الاوراق المطلوبة من الطالب
- الشهادة الدراسية الأصلية مصدقا عليها من سفارات جمهورية مصر العربية بالخارج او من المكاتب الثقافية للبعثات الدبلوماسية او بعثات رعاية المصالح بمصر للبلاد التي يستفيد منها هؤلاء الطلاب ومن الخارجية المصرية.
- شهادة الميلاد الاصلية او مستخرج رسمي منها مصدقا عليها كما ورد بالبند السابق وفي حالة تعذر ذلك يكتفي بالبيانات المدونة بجواز سفر الطالب.
- شهادة طبية من مستشفيات جامعة الازهر تفيد خلو الطالب من جميع الأمراض المعدية عند دخوله اول مرة على ان يكرر تقديم شهادة مماثلة عند العودة من اي سفر خارج جمهورية مصر العربية الى مدينة البعوث الاسلامية بالنسبة للمقيمين بعا والي الجهة الدراسية بالنسبة للمقيمين خارج المدينة.
- صورة من جواز سفر الطالب مدونا به تأشيرة دخوله جمهورية مصر العربية للدراسة والممنوحة له من السفارة المصرية المختصة ومدون بها تأشيرة باقامة سارية.
- اقرار موقع من الطالب بتفرغه للدراسة بالازهر والالتزام بالانظمة والقوانين المصرية وعدم الانخراط في اي تيار سياسي او تنظيمات تخالف النظام العام.