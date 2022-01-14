نشر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، شروط قبول الطلاب الوافدين للدراسة بالازهر الشريف والأوراق المطلوبة من الطالب الذي يرغب في الدراسة بالازهر الشريف في جمهورية مصر العربية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن شروط قبول الطلاب الوافدين للدراسة بالازهر الشريف والاوراق التي تطلبها جامعة الازهر وفقا لما ذكره مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

شروط قبول الطلاب الوافدين للدراسة بالازهر الشريف

يشترط فيمن يقبل بالدراسة بالازهر من الطلاب الوافدين مايلي

ان يكون الطالب مسلما.

ان يكون ضمن أوراق الطالب الواحد التي يقدمها للادارة العامة للطلاب الوافدين موافقة من سفارتهم على الدراسة بالازهر الشريف.

الاوراق المطلوبة من الطالب