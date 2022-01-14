حنان مطاوع: صورت قصة «توت» ضمن «خارج السيطرة» فى أجواء شتوية صعبة

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها وتحمسها الشديد لعرض قصة “توت توت” ضمن حكايات مسلسل "خارج السيطرة" بدءًا من الغد.

وقالت "حنان" لـ"الدستور" إنها متحمسة لمعرفة ردود أفعال جمهورها خاصة وأنها تحرص على الاستماع لردود الأفعال، متمنية أن تنال إعجابهم، حيث تتأنى في اختيار أعمالها من أجل الحفاظ على مكانتها بنظر جمهورها، مشيرة إلى أنها صورت مشاهد القصة وسط أجواء شتوية صعبة بسبب البرد القارس واضطرارها لارتداء ملابس خفيفة لتتماشى مع الأحداث.

وتعتبر قصة توت هي القصة السادسة ضمن مسلسل خارج السيطرة المأخوذ عن فورمات أمريكي، ويذاع كل يوم سبت بقصة جديدة ومختلفة وبطل جديد، وتخوض حنان مطاوع بطولة قصة غدًا، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الحادية عشرة، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير وهو من إخراج أحمد خالد.