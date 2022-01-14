«العالمي للصوفية»: منتدى شباب العالم إنجاز حقيقي يحسب لمصر

قال الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، إن منتدى شباب العالم الذى ترعاه وتنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ، هو إنجاز حقيقي يحسب للدولة المصرية وقياداتها الحالية، والسبب الرئيسى في ذلك هو أن جميع شباب العالم يأتون إلى مصر لكي يتعرفوا على تاريخها وثقافتها، ما يؤدي إلى الترويج لمصر خارجيا، ما يخدم السياحة فى مصر بصورة أو بأخرى.

وتابع «أبو العزائم»: أن مصر تعد أول دولة فى العالم تقوم بعقد منتدى دورى يهتم بالشباب وثقافاتهم وأفكارهم، ما يدل على أن مصر فى ظل قياداتها الحالية تسعى بكل قوة لدعم الشباب وقدراتهم وأفكارهم فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة المختلفة، ويجب على الشعب المصري، أن يفهم جيدًا هذا التغيير الذي أحدثه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد، فالشباب هم أمل مصر وبهم ستتقدم هذه الأمة.

وأوضح: أنه منذ فترة كبيرة طالب المؤسسات المصرية ومنظمات المجتمع المدنى بالحديث عن الشباب وإعطائهم فرصة حقيقة من أجل تقديم ما لديهم من خطط ومشروعات من الممكن أن تسهم فى تقدم البلاد ونشر ثقافة الوعى الحقيقة لديهم لكي يستفيد بها المجتمع، وترتقي البلاد بقوة وسواعد أبنائها من الشباب المصرى المخلص لبلده ووطنه.

وأشار إلى أن الشباب هم السر الحقيقى في تقدم الأمم، لافتا إلى أن أمة دون شباب هي أمة ميته ليس لها وجود، ولذلك فإن إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب وإيمانه بقدراتهم يعزز دور هؤلاء الشباب فى المستقبل ويجب على كافة المؤسسات والمنظمات أن يسيروا على نهج الدولة المصرية وقياداتها الحالية في الاهتمام بالشباب المصري، وإعطائه الفرصة الحقيقية لكي يقوم بالبناء والتطوير.