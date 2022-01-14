ادعت استخدامه لابتزازها.. التحقيق مع سيدة وآخرين في تداول فيديو بالغربية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة وآخرين في نشر مقطع فيديو يتضمن ادعاءات السيدة بتضرر من شخص بابتزازها وتهديدها بالإساءة لسمعتها بين أهالي إحدى القرى بمحافظة الغربية.

وقدمت الشرطة للنيابة العامة محضر استدلال خاص بفحص الفيديو، وتبين أنه لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز طنطا، وقد أشيع بين الأهالي بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شخص وقيامه وآخرين من أصدقائه بالتناوب، والخوض بالحديث عن تلك العلاقة بين أهالي المنطقة.

وتدخل الوسطاء لإنهاء تلك الأحاديث بعقد جلسة عرفية، انتهت بالحكم بتغريم 3 أشخاص مبلغا ماليا قام اثنين منهم بالسداد ورفض الأخير لعدم اعترافه بتورطه في الواقعة.

وقامت السيدة بتحرير محضر، ادعت فيه قيام الشخص المشار إليه بتهديده لها وابتزازها، وبالعرض على النيابة العامة تم حفظ المحضر، وإمعاناً منها فى النيل منه وإجباره على السداد قامت ببث الفيديو رغبة منها فى إثارة متابعي صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة أهالى المنطقة، وأنها تقصد من ذلك إجبار المذكور على سداد المبلغ المال.

وباستدعاء المذكور وبمواجهته بما ورد بمقطع الفيديو وما أسفر عنه الفحص، أقر بأن المذكورة تقصد من ادعائها الكاذب إجباره على سداد المبلغ المالي، رغم عدم تورطه في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.