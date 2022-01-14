الكشف على 1842 مواطنًا في «سمالوط» بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أسطال بمركز سما لوط، يومي 12 و13 من يناير الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1842 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.



ولفت الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 340 حالة جراحة و487 حالة اطفال و162 باطنة و128 قلب و93 نساء و93 اسنان و293 جلدية و212 انف واذن و34 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 89 تحاليل مختلفة وعمل 43 حالة موجات صوتية وعمل 21 حالة رسم قلب و عمل 6 حالة أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 100 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 7 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 32 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 103 متردد.

وكانت مديرية الصحة، قد نظمت قافلة طبية بقرية داقوف بمركز سما لوط، يومي 10 و11 من يناير الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1963 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.