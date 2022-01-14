سنة 2010، لما كان حسام حسن ماسك الزمالك، كان عايز يعمل ماتش وديمع فريق من فرق الدرجة التانية، دا عادي بـ يحصل كتير.

المهم، حسام من حلوان زي ما إحنا عارفين، فـ راح كلم لاعب معتزل من نادي نسيج حلوان، فعلا اللاعب دا رتب الأمور، جاب فريق النسيج يلعب الماتش الودي، بس قبل الماتش قالوا إنه عندهم مشكلة في حراسة المرمى، ما جابوش معاهم حد يقف جون، فـ الزمالك اداهم عماد السيد يقف لهم.

عمدة يا عيني شال يوميها 11 هدف، دول اللي انتهى بيهم الماتش.

موقع من المواقع عمل تغطية لـ الماتش، فـ راح رمضان زكي مدير الكرة بـ نادي نسيج حلوانعمل شوية اتصالات بـ الإعلام لـ توضيح الأمور:

أولا، نادي النسيج بـ يلعب في الدرجة الرابعة، مش التانية ولا حتى التالتة.

ثانيا ودا الأهم، النادي ما لعبش أي ماتشات ودية، لا مع الزمالك ولا غيره.

بـ التحري عن الأمر، تبين إن اللاعب المعتزللم شوية شباب صحاب ولاده، ولعب بيهم الماتش، اللاعب استغل إنه كان زمانفيه فرقة نسيج حلوان اللي صعدت لـ الممتاز في التمانينات.

الواقع، إنه هذا النادي غريب جدا، أو خلينا نقول من ناحية علاقته بـ الدوري الممتاز، يعني إحنا نشوف أندية اتعملت، وصعدت، ثم اختفت. نشوف أندية كانت موجودة زمان في فترة ثم تراجعت، نشوف أندية حديثة النشأة، إنما هذا النادي يمثل شركة موجودة من سنة 1927 (وقت تأسيس شركة غزل المحلة) لكن عمرها ما كان لها باع في الرياضة على أي نحو.

فجأة بـ دون مقدمات نلاقيها بـ تلعب في الدوري الممتاز، ثم إنها لا تبدو أبدا أنها فريق حقيقي لـ كرة القدم، يعني حتى لما كانوا بـ يلعبوا في الدوري، تحس برضه إنهم شوية شباب لموا بعض، وقالوا أما نروح نلعب مع الأهلي والزمالك.

الفرقة دي كتبت اسمها في الإيجبشيان ليجبـ حروف من نور، صعدوا أول موسم 87/88 وهبطوا في آخره، شهور يدوب، حققوا فيها قجر هايل من الأرقام، أهمهم إنه هم النادي الوحيد اللي ما حققش أي انتصار في الدوري.

الوحيد بـ معنى الوحيد حتى يومنا هذا، كل الأندية الأخرى، واللي عددها النهاردا 77 أو عند البعض 75، حققوا ولو فوز واحد في أي ماتش، النادي الصفري الوحيد هو نسيج حلوان (لكن الشرقية لـ الدخان عنده فرصة يحصله)

هم أساسا جابوا 4 بنط طول الموسم، من أربع تعادلات مع المريخ والاتحاد والمحلة والمقاولين، الظريفإن التعادلات الأربعة كانوا في أول 7 أسابيع، بداية من الأسبوع التامنخسروا كل ماتشاتهم لـ آخر الموسم.

سجلوا طول الموسم 6 أهداف: 2في الترسانة و2 في الإسماعيلي (هدف في كل دور، ما سجلوش هدفين في ماتش واحد بعد الشر) وهدف في المريخ وهدف في المقاولين.

استقبلوا 50 هدف، 50 هدف في 22 ماتش، يعني حضرتك أكتر من هدفين وربع في الماتش الواحد، منهم 9 في ماتش الزمالك (9/صفر) الماتش اللي شاف هاتريك لـ جمال عبد الحميد وثنائيتين واحدة لـ طارق زكريا ناصف، وواحدة لـ زكريا ناصف، والزمالك سنتها كسب الدوري بـ فارق الأهداف.

السؤال بقى: الفريق دا صعد لـ الدوري الممتاز ازاي؟

ما أعرفش