انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الجمعة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكشفت مناظرة مكان الحادث أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع أى إصابات بشرية.

فيما كشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق دون وقوع أى إصابات، وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.