الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 12 محضر جنحة صحية وإعدام 45 كيلو أغذية فاسدة بمطروح

محضر جنحة صحية
محضر جنحة صحية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حملة مكبرة من إدارة الرقابة الصحية “مراقبة الأغذية” بالعلمين تحت إشراف مراقب عام المديرية اشرف محروس. 

وأوضح بيان صدر صباح اليوم الجمعة، أنه تم  المرور على 4 منشآت غذائية وتم سحب 12 عينة مختلفة لفحص صلاحية الاستهلاك الآدمى وتم إعدام 45 كجم أغذية مختلفة للتغير فى الخواص الطبيعية وتحرير 12 محضر جنحة صحية للمخالفين. 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف الشناوى مدير عام الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على الأسواق. 

محضر جنحة صحية
محضر جنحة صحية
محضر جنحة صحية
محضر جنحة صحية
محضر جنحة صحية
محضر جنحة صحية
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صحة مطروح الطب الوقائي الاستهلاك الآدمي الرقابة على الأسواق تنفيذ حملة مكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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