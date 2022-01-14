الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نادي باريس يوافق على تمديد تعليق ديون اليمن

نادي باريس
نادي باريس

قال نادي باريس للمقرضين الدوليين، اليوم الجمعة، إنه وافق على تمديد تعليق ديون اليمن.

وأدى الصراع في اليمن المستمر منذ ما يقرب من 7 سنوات، والذي يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، إلى مقتل 10 الآلاف وتشريد الملايين ودفع البلاد إلى حافة
المجاعة مع انهيار الاقتصاد.

وأفادت الأمم المتحدة بأن اليمن تحتاج هذا العام إلى نحو 3.9 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، وفق ما أعلنه، الأربعاء، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ راميش راجا سينجهام.
وقال المسئول الأممي خلال اجتماع لمجلس الأمن إن "العائق الأكبر حاليًا هو (إيجاد) التمويل" لمساعدة نحو 16 مليون شخص في اليمن، حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من 7 أعوام.
وأضاف راجا سينجهام: "أدعو كل الجهات المانحة إلى مواصلة تقديم الدعم هذا العام وإذا أمكن زيادته".
وأشار إلى أن التمويل تضاءل في السنوات الأخيرة، وأوضح أن خطة الاستجابة للعام الماضي لم تموّل إلا بنسبة 58%، مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر خفض موازنته المرصودة لمساعدة ثمانية ملايين شخص في اليمن.
ولفت سينجهام إلى أن "برامج أساسية أخرى تشمل المياه والحماية والخدمات الصحية الإنجابية اضطرت في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص (مساهماتها) أو إغلاق (مراكزها)؛ بسبب النقص في التمويل".
هذا بالإضافة إلى الصعوبات التمويلية، لا يزال دخول الإغاثة الإنسانية والوضع الأمني يشكلان عائقًا كبيرًا أمام توفير المساعدة لليمن.
ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

نادى باريس اليمن ديون اليمن تعليق ديون اليمن إيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

«الصحة العالمية» توافق على عقارين لعلاج مرضى «كورونا»

سماء صافية وطقس معتدل بالبحر الأحمر.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة

القبض على فرد أمن بـ«كومباوند» ضرب ابنة عصام الحضرى فى الشيخ زايد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 14-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون