الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص فيديو يرصد محاولة خطف شاب يقود سيارته في الطالبية

د محاولة خطف شاب
د محاولة خطف شاب

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر خلالة 3 أشخاص يستقلون سيارة بيضاء اللون، ويحاولون خطف شاب يقود سيارة في أحد شوارع منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وظهر في الفيديو شاب يستقل سيارة، وفوجئ بعدد من الأشخاص اعترضوا طريقه، محاولين إجباره على ركوب سيارة ملاكي بيضاء اللون عقب سبه بألفاظ بذيئة، وسط مقاومة كبيرة منه.

واستمرت محاولة مجموعة الشباب لإجباره على الدخول في السيارة عن طريق تهديده بأسلحة بيضاء عدة دقائق، مع استمرار المقاومة منه، حتى نجح في الإفلات منهم وفَّر تاركًا سيارته، ولم يظهر الفيديو ملاحقتهم له من عدمه.

محافظة الجيزة مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي شاب يقود أسلحة بيضاء سيارة ملاكي

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وائل لطفي

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